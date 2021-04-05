صور| هنا الزاهد: "فخورة إني مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن فخرها بمصريتها وحبها لمصر بالتزامن مع حفل موكب المومياوات الملكية، السبت الماضي.

ونشرت "هنا" صورتين لها، ظهرت خلالها بملابس فرعونية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فخورة إني مصرية، تحيا مصر".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة وهو مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.