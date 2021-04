شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل Uncharted لـ أنطونيو بانديراس وتوم هولاند لـ 18 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل طرح الفيلم الجديد Uncharted، الذى يقوم ببطولته الممثل الشاب توم هولاند، والممثل العالمى أنطونيو بانديراس، إلى 18 فبراير 2022، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الجارى 2021، ومن ثم تم نقله مجددا إلى أكتوبر من العام الجارى، ثم تأجيله إلى 11 فبراير من العام المقبل 2022.

يعد هذا التأجيل هو الأخير من سلسلة التأجيلات بما في ذلك التأخير لمدة أسبوع لفيلم Venom: Let There Be Carnage، وتأجيل لمدة شهرين لـ Resident Evil: Welcome to Raccoon City، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " movieweb ".

الفيلم الجديد "Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، حيث بلغت تكلفة التصوير في هذه المنطقة السياحية حوالي 175 ألف دولار.

وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية تلك المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.