إيقاف مسلسل "الملك" يشعل غضب الفنانين: تمهلوا قبل الحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قرار الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، بطولة عمرو يوسف، موجة من الجدل بين الفنانين في مصر.

وأعرب عدد من الفنانين المصريين عن غضبهم إزاء هذا القرار، لا سيّما أنَّ فريق العمل انتهى من غالبية مشاهد المسلسل، الذي كان مقرراً عرضه في موسم رمضان المقبل.





وتعليقاً على إيقاف التصوير، كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه في فيسبوك: "أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة، يا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه؟".

وأضاف سلامة :"أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه".

وتابع سلامة: "يعني إمبارح كنا مبهورين بالتقدم الذي وصلت له الدولة، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى؟".





وتفاعل المخرج يسري نصر الله مع القرار، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "وقف تصوير ومنع مسلسل من العرض أمر شديد الخطورة ولا يمكن قبوله. ناقشوه ودعوا الناس تحكم".





وأعرب ياسين أحمد السقا، أحد المشاركين في مسلسل "الملك"، عن استيائه من القرار عبر حسابه في أنستقرام.

ونشر نجل الفنان أحمد السقا صوره تجمعه بالنجم عمرو يوسف بطل المسلسل، وأرفقها بتعليق: "أنا واثق في أنه ربنا عمره ما هيضيع مجهودنا أبدا، وأنا فخور أني جزء من هذا العمل المشرف، وفخور أني بشتغل مع أستاذ عمرو يوسف والأستاذ حسين المنباوى وجميع الفنانين المشاركين في العمل وربنا كبير".





وعلَّق أيضاً الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "العمل به أخطاء بالتأكيد، ولكن يحسب لفريق عمله أنهم ابتعدوا عن الأعمال المعتادة وقصص الحب والغيرة، فهو عمل سيجعل المشاهدين يفكرون في تاريخهم، فعلينا التمهل للحكم عليه".

وتعرضت مسلسل "الملك" لموجة من الانتقادات بعد إطلاق إعلانه الترويجي، بسبب ظهور عمرو يوسف بلحية، بينما تؤكد المراجع التاريخية أن الملك أحمس كان من دون لحية.

كما طالت الانتقادات أزياء الفنانة ريم مصطفى والتي جاءت عصرية، ولا تتناسب مع مرحلة مصر الفرعونية، وعلى أثر ذلك قررت الشركة المنتجة للعمل إيقاف تصوير المسلسل وتشكيل لجنة للمراجعة وتكوين رأي موضوعي حتى إذا ترتب على ذلك خروجه من السباق الرمضاني.