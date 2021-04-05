حسناء موكب المومياوات لـ"الخليج 365": أرفض أن يكون جمالي سبب شهرتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بملامحها الجميلة وملابسها الفرعونية جذبت الفنانة المصرية الشابة ميرال ماهيليان الأنظار في حفل نقل المومياوات الملكية.

قادت ميرال ماهيليان موكب المومياوات الملكية، في رحلتها الأخيرة من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وأثار ظهورها وسط عدد كبير من الفتيات الانتباه، وتصدرت صورها في الحفل مواقع التواصل الاجتماعي.

”الخليج 365” التقت حسناء النيل لمعرفة كواليس اختيارها للمشاركة في هذا الحدث الفريد، ودراستها ومشروعاتها المستقبلية..





بداية كيف تم ترشيحك لقيادة موكب المومياوات الملكية؟

تم ترشيحي عن طريق مكتب "كاستنج"، حيث كنت أتعامل مع هذا المكتب منذ فترة، وعن طريقه شاركت في أحداث وأعمال فنية، ولا أبالغ إذ قلت إنني كنت سعيدة جدا بهذا الأمر، وشعرت بفخر شديد عندما شاهدت الحدث في التليفزيون، ومن ردود الفعل التي وصلتني عقب انتهاء الفعاليات.

هل استغرقت وقتا طويلا في التدريب على السير بهذا الشكل أمام الموكب؟

بالفعل بدأت التدريب على الخطوات، والسير بشكل يعكس شموخ المصريين القدماء منذ فبراير/ شباط الماضي، فالمشاركة في حدث عظيم مثل نقل المومياوات الملكية أمر ليس سهلا، وكنت أحسب خطواتي، وحريصة على التركيز في كل شيء حولي.

تردد أنك "مصرية إنجليزية".. ما حقيقة الأمر؟

أنا مولودة في مصر، وعايشة على أرضها طول عمري، والدتي مصرية 100% ، ووالدي رحمة الله عليه من أصول إنجليزية أرمنية.





وماذا عن دراستك؟

درست الإعلام، وبسبب حبي للتمثيل، التحقت بعدد من الورش لتعلم التمثيل، والحمد لله اكتسبت خبرة كبيرة وشاركت حتى هذه اللحظة في 3 أعمال فنية وهي مسلسل"كلبش 1" بطولة أمير كرارة، و"للحب فرصة أخيرة" للمخرجة منال الصيفي، وفيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم.





هل تتمنين أن يكون جمالك بوابة للعبور للجمهور؟

الجمال نعمة من عند ربنا، لكن أرفض الاعتماد على الملامح، وأكبر دليل على ذلك أنني أكافح منذ 7 سنوات، وحريصة على تطوير نفسي، وأحب الوصول لقلب الجمهور بموهبتي الفنية فقط.

في حالة احتراف التمثيل.. من الفنانة التي تتمنين اتباع منهجها؟

بصراحة هناك عدد كبير من الممثلاث، منهن منى زكي ونيللي كريم ويسرا، والفنانة الراحلة سعاد حسني، ولكن بشكل خاص سأحرص على الاختلاف، وسأجتهد لإيماني بأن الشهرة ليست شيئا سهلا، يجب بذل مجهود وتعب، حتى يقف الفنان على أرض ثابتة ويقدم أعمالا يحترمها ويقدرها الجمهور.