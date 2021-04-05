شريف منير على فراش المرض.. عملية جراحية عاجلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري شريف منير عن خضوعه لعمليه جراحية عاجلة، إذ نشر صورته وهو على فراش المرض من داخل المستشفى الجوي بالقاهرة.

وأرفق شريف منير الصورة بتعليق عبر حسابه الشخصي على تطبيق أنستقرام قال خلاله: "عملية فتاء ع الماشي كده، الحمدلله، شكرا للدكتور أحمد شكري، ألف شكر المستشفى الجوي، فعلا تحيا مصر".



يشار إلى أن النجم شريف منير يشارك في بطولة فيلم "السرب"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش، ويضم الفيلم نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر، مثل أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، محمود عبدالمغني.





وكانت آخر أعمال شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وعلا رشدي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري، وتدور أحداثه حول مشكلات الزواج والأسرة، وعرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.