شكرا لقرائتكم خبر عن Godzilla vs. Kong يحقق إيرادات حول العالم تصل إلى 285 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Godzilla vs. Kong، في شباك التذاكر العالمى، إيرادات ضخمة، حيث حقق 285 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي انطلق يوم 24 مارس الماضي في عدد من دول العالم، والفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، التي استطاعت بالأرقام التى حققها Godzilla vs. Kong تعويض الخسارة التي واجهتها مع طرح فيلم Tenet العام الماضى وفقاَ للتقرير الذى نشر على موقع "vanityfair".

ويبدو أن سلسلة Godzilla vs. Kong جاهزة لتحقيق الإيردات العالية، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 69 مليون دولار في الصين، وهذا يعد تقدم كبير للعمل، خاصة في الصين بسبب سيطرة الأعمال الصينية على شباك التذاكر الصينى منذ 2019.

وأعلنت شركة "Legendary Pictures"، مؤخراً، أنها ستنتج جزءا جديدا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم، بعنوان: Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدورالعرض السينمائية الأمريكية 2020.

"Godzilla"، تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.