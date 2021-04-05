شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: سعيدة بتجربتى في "ورقة ضغط" ونفسى أرجع للسينما تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رشا مهدى عن تجربتها في حكاية "ورقة ضغط" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، خلال لقاء في برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc: سعيدة جدا بالتجربة ومستمتعة جدا والفكرة حلوة اوى وجديدة، خاصة أنها 5 حلقات جعلت فيها تكثيف للحدوتة في وقت قليل، وبالتالي بتكون في حواديت أكتر بممثلين مختلفين ومخرجين مختلفين هايكون المشاهد مبسوط بالتنوع ده.

وأضافت رشا مهدى، موضوع الحكاية مختلف ولم يتناوله أحد في الدراما المصرية بشكل واضح وكاف، وهى مشكلة قائمة في بيوت كتير من بيوتنا وبتأثر على الأطفال.

وعن غيابها عن السينما قالت رشا مهدى: صناعة السينما اتاثرت الفترة الأخيرة، خاصة في فترة الكورونا، وأصبح عدد الأفلام قليلا، وأنا لما بدأت كان في وقت بيتعمل فيه أفلام كتير وفى مواسم مختلفة، وأكيد لو يكون في حاجة قوية هانزل أعملها علطول؛ لأن أنا نفسى أرجع للسينما تانى.

"ورقة ضغط" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "ورا كل باب"، فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجى، وبطولة: فتحى عبد الوهاب، إيهاب فهمى، رشا مهدى، رامى وحيد، ساندى على، إبراهيم ظريف وغيرهم.