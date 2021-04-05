هكذا علقت كارول سماحة ونجوى كرم على أحداث الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة كارول سماحة والفنانة نجوى كرم، على دعم المملكة الأردنية الهاشمية، وجميع الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "كفى تدمير أمن واستقرار الدول العربية.. الله يحفظ أمن الأردن من أي شر، ويحفظ ويحمي شعبها وملكها".

فيما كتبت كرم، عبر حسابها على تويتر: "الله يحمي الأردن وشعبها.. المملكة الأردنية الهاشمية".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أكد أنه تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن.