صور| روجينا تروج لمسلسل "بنت السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة روجينا لمسلسل "بنت السلطان"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2021.

ونشرت روجينا عدة بوسترات للمسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا يارب، ربنا يكملها على خير ويكرمنا يالنجاح من فضله وكرمه إن الله إذا أعطى أدهش، يقيني بالله يقين، مسلسل بنت السلطان".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.