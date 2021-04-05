لهذا السبب.. رانيا محمود ياسين توجه الشكر للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تعليقات الجمهور حول افتقاد صوت والدها الفنان الراحل محمود ياسين بموكب نقل المومياوات الملكية.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا جزيلاً بعد الحدث العظيم أمس وهو نقل المومياوات الملكية.. كل الناس بتعمل كومنتس إنهم إفتقدوا صوت أبي في هذا الحدث العظيم.. بشكركم على مشاعركم التي شعرنا بيها أنا وأمي بالأمس".

وتابعت: "هو افتقدنا لصوته في هذا اليوم، ولكن تفاجأت أن مشاعركم هي مشاعرنا.. فعلا أنتم الظهر والسند ودائما بلاقي مشاعركم مثل مشاعرنا، فعلا الجمهور ممكن يكون مثل أهلك..بحبكم".

وأضافت: "الله يرحمك يا أبويا، ويسكنك فسيح جناته ويسعدك في جنات النعيم، كما أسعدت جمهورك الحبيب الوفي لك طول الوقت".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.