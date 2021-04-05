جوائز نقابة "ممثلي الشاشة".. متوفٍ بالسرطان أفضل سينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم الدراما "محاكمة 7 من شيكاغو"، الأحد، بجائزة أفضل أداء جماعي خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في لوس أنجلوس.

الفيلم يحكي قصة مجموعة من الأشخاص تظاهروا ضد حرب فيتنام وتمت محاكمتهم بتهم التآمر وتعدي الخطوط الحمراء للدولة وإثارة الشغب خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 1968 بشيكاغو.

وحصل الممثل الراحل تشادويك بوزمان على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم الجاز الدرامي (ما رينيز بلاك بوتوم) "قاع ماريني الأسود".



وكان بوزمان، بطل فيلم (بلاك بانثر) الشهير، قد توفي في أغسطس/ آب 2020 عن 43 عاما بمرض السرطان.

وحصلت الممثلة فيولا ديفيز على جائزة أفضلة ممثلة سينمائية عن دورها في نفس الفيلم.

وحصلت الممثلة الكورية الجنوبية يونج يوه-جونج على جائزة أفضل ممثلة سينمائية مساعدة عن دورها في فيلم الدراما (ميناري).

وحصل الممثل البريطاني دانييل كالويا على جائزة أفضل ممثل سينمائي مساعد عن دوره في فيلم (جوديز آند ذا بلاك ميساياه) "يهوذا والمسيح الأسود".

وتأسست الجائزة في 25 فبراير/شباط 1995 وهي جائزة رئيسية سنوية في هوليود تُمنح من قِبل نقابة ممثلي الشاشة (SAG).

وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا رئيسيا للفائزين المحتملين في حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت لاحق من هذا الشهر.