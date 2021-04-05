محمد الفلاح - رامز جلال يطرح بوستر برنامجه الجديد في رمضان صورة

الإثنين 5 أبريل 2021

نشر الفنان المصري رامز جلال ”البوستر“ الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في السباق الرمضاني المقبل، حيث أطل بمظهر غريب ومختلف كعادته، وهو ما نال إعجاب جمهوره في مواقع التواصل.



وقال رامز جلال تعليقا على البوستر الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام: ”بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر“.

وظهر رامز جلال في البوستر، الذي لم يكشف اسم البرنامج، حليق الشعر من الجانبين في حين تتوسط أعلى رأسه مجموعة من الشعر باللون الأحمر الكستناي تم تسريحه بطريقة معينة وعمل ضفيرة انتهت بربطة.

كما ظهر مرتديا معطفا أحمر وحذاء طويلا، وهو يسمك فانوسا بإحدى يديه.

يذكر أن محكمة مجلس الدولة قضت بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة والفنان رامز جلال، وإلغاء قرار وقف البرنامج، والسماح بعرضه في رمضان المقبل، لأنه ”يعتبر عملا فنيا وترفيهيا وليس إعلاميا“.

وكان آخر برنامج لرامز جلال يحمل عنوان ”رامز مجنون رسمي“ الذي عُرض في رمضان الماضي 2020 وصوّرَ في دولة الإمارات، وظهر فيه بشعر مصبوغ باللون الأزرق.