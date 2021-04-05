صورة| ماجد المصري بصحبة أمير كرارة والسقا في كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان ماجد المصري صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، أحمد السقا، من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "المصري" على الصورة : "مع العالمي أحمد السقا وحبيب قلبي باشا مصر أمير كرارة، كواليس نسل الأغراب، إخراج الجامد محمد سامي، ألف مبروك".

مسلسل "نسل الاغراب" من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.