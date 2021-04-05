حمدي الميرغني ضيف شرف مسلسل "السنونو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يظهر الفنان حمدي الميرغني، كضيف شرف بمسلسل "السنونو" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر "الميرغني" صورة له من كواليس تصوير العمل ، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليا الشرف إني أشتغلت مع النجم الكبير الأسطورة السورية أستاذ ياسر العظمة.. اللي أنا واحد من معجبينه ومن محبين مسلسله الشهير (المرايا).. انتظروني ضيف، يا رب أكون خفيف في مسلسل (السنونو) إخراج الأستاذ الكبير أستاذ خيري بشارة".

مسلسل "السنونو" يشارك في بطولته فنانين سوريين وعرب، والعمل من إخراج خيري بشارة، والنص من تأليف ياسر العظمة، الذي سيؤدي في المسلسل دور البطولة.

ويشارك في العمل أيضا الفنان عابد فهد وديمة الجندي ومحمد قنوع وجرجس جبارة وليا مباردي.

ويسرد قصة شخصيات مختلفة تركب سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، وتحكي حكاياتٍ مختلفة في كل محطة.

الفنان والممثل السوري ياسر العظمة من مواليد دمشق عام 1942، مثل في العديد من المسرحيات والأعمال الكوميدية، أشهرها سلسلة "مرايا" الكوميديا الناقدة التي بدأت بأول مواسمها عام 1982، فيما كان الموسم الأخير عام 2013.

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.