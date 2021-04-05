المخرج يسري نصر الله يتلقى لقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج الكبير يسري نصر الله، عن تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتب نصرالله، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.. أشعر بأنني أريد أن أعانق الجميع".

يذكر أن آخر أعمال المخرج يُسري نصر الله، توليه إخراج حكاية "ما تقولش لحد" آخر حكايات مسلسل "نمرة اتنين" عبر شاهد vip، وهو من بطولة منى زكي وأحمد السعدني، ناهد نصر الله، أحمد رشيد، جاد شاهين، وتأليف مريم نعوم.

جدير بالذكر أن يسري نصر الله من مواليد القاهرة 1952، درس الاقتصاد في جامعة القاهرة، ثم انتقل لدراسة السينما في المعهد العالي للسينما عام 1973، عمل كمساعد مخرج للراحل يوسف شاهين في فيلمي "وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية"، ومن أشهر أعماله "صبيان وبنات" 1995 و فيلم "المدينــة" 1999 وفيلمه الشهير "باب الشمس" 2004 وفيلم "جنينة الأسماك" 2008 وفيلم "احكي يا شهرزاد" 2009.