محمد إمام يعلق على شاب رسم اسمه وصورته على رأسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، على إبراز فيديو لشاب بأحد محلات الحلاقة، رسم صورته بجانب اسم مسلسله الرمضاني الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر إمام، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ده اللي جاي مش بس مجاش زيه.. ده اللي جاي، ملوش زي إن شاء الله.. توكلنا على الله..النمر".

مسلسل "النمر" يشارك في بطولته النجوم هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.