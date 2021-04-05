"ابنة صديقي".. هكذا علق محمود البزاوي على مشاركة عازفة الدف بحفل موكب نقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان محمود البزاوي، عن سعادته بعازفة دف موكب المومياوات الملكية "تقى" ابنة الفنان علي عبد الرحيم.

وكتب البزاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من الحاجات اللي أسعدتني أوي في حدث موكب المومياوات، إني اكتشفت أن عازفة الدف الجميلة الرائعة.. هي (تقى) ابنة صديقي ودفعتي الفنان الراحل علي عبد الرحيم".

وانطلق موكب نقل المومياوات الملكية أمس السبت، من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وضم الموكب الذهبي 22 مومياء، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 لملكات.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "الفنار"، وهو اسم مبدئي، من إنتاج محمد حفظي وإخراج شريف نجيب في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي.