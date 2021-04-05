شكرا لقرائتكم خبر عن ليل وين يشترى قصرا ضخما بجوار كايلى جينر.. مساحة مزرعته تصل لـ3 أفدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن شراء المغنى ليل وين قصرًا ضخمًا له في كاليفورنيا وتحديد داخل منطقة Hidden Hills بمبلغ 15.4 مليون دولار، وأضاف تقرير الموقع الشهير أنه بذلك اكتسب مجموعة جديدة من الجيران المشهورين له.

وأكد التقرير أن من أهم جيرانه نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر التي تسكن في قصر قريب منه، كما كشف التقرير عن أن منزل مغني الراب يتمتع بمساحة ضخمة للغاية، حيث تبلغ 12135 قدمًا مربعًا ويضم 7 حمامات.



ليل وين

أيضًا تعتبر مساحة المزرعة المخصصة للقصر كبيرة للغاية، حيث تزيد على 3 أفدنة، وتتمتع بكل ما يتخيله المرء من أشكال الرفاهية الممكنة، بما في ذلك مطبخ الشيف الخاص به، وملعب كرة السلة بالإضافة إلى حمام سباحة ضخم.



صورة لـ قصر ليل واين

ويعتبر المغنى ليل وين من أشهر المطربين حول العالم، وأكثرهم شهرة بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة الذى يمتلكها، وسبق وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى اللحظات الأخيرة من ولايته الرئاسية قائمة بأسماء 73 شخصية شملهم بالعفو الرئاسي وذلك في آخر لحظات له في منصبه، وكان ليل وين من بينهم.

وأطلق النجم الشهير البالغ من العمر 38 عامًا بعد العفو عنه فى يناير الماضى أغنية جديدة حملت اسم "Ain't Got Time"، وذلك بعد ساعات معدودة من عفو ترامب، خاصة أن مغنى الراب كان وقتها سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل أن يحصل على عفو كامل وقتها.