شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى لـ سمر يسرى: هنا مراتي بتغير من الكلبة زيزى عشان بدلعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم أحمد فهمى، خلال لقائه مع برنامج "يوم ليك"، للإعلامية سمر يسرى على قناة الحياة، ذكريات شبابه والمشاجرات التي خاضها في فترة الجامعة، وأدت إلى كسر فى أسنانه، فيما تحدث عن حبه للكلاب وسبب غيرة زوجته النجمة هنا الزاهد منها.

وقال أحمد فهمى، خلال لقائه في برنامج "يوم ليك": "كنت بلعب كورة أول سنّتين من أسناني اتكسروا، وأنا في الجامعة اتخانقت خناقة كبيرة في سوبر ماركت بسبب مرة كنت في شارع شهاب مع صاحبي وكان فى بنتين حلوين واقفين وعربيتهم عطلانه المهم سعدناهم أنا وصاحبى وكانت الساعة 2 بليل ودخلوا سوبر ماركت دخلنا وراهم وكلمناهم، بعدها جالنا مدير السوبر ماركت وزعق لنا وقلبت خناقة، وأسنانى اتكسرت وهما كانوا 9 وإحنا كنا اتنين بس".

وخلال لقائه مع البرنامج قال: "أنا بحب الكلاب جدا وده سبب الخناقات بيني وبين مراتي هنا الزاهد وهى ليها شخصية قوية جدا وهي في البيت مسيطرة وبتزعل أني بهتم بالكلاب وبالذات الكلبة زيزى وبدلعها كتير فبتضايق وتقعد تعيط وقالتلى الكلبة دى هتكون سبب طلاقنا".

وتابع فهمى، في حديثه: "هنا بتغيرعليا أكتر بكتير منى ودائما تكلمنى فيديو كول وبتغير من المعجبات، وأكتر موقف اتضايقت منه كنا في الخطوبة وقاعدين في مطعم وست كبيرة قالتلها ليه ده بتاع بنات واتجوز أكتر من مرة سيبيه وقتها لم أرد عليها واحترمت السن الكبير للسيدة".

وأردف أحمد فهمى: "كنت على طول بشتم اللى بيشتمنى على إنستجرام، ومن سنتين شتمت حد على إنستجرام، واتقفل الحساب شوية، لكن دلوقتى هديت كتير، عشان العصبية كانت بتاخد من طاقتى، أنا مبردش غير على قلة الأدب وليس النقد، ومرة أحمد السقا قالى لازم تهدى شوية، وحكالى على قصة الولد اللى شتم والدته على حسابه وراح جابه من بيته وبعد كده سابه والولد اعتذر له".

أحمد فهمى



أحمد فهمى أحمد فهمى



أحمد فهمى أحمد فهمى



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