محمد الفلاح - وقف مسلسل الملك وتشكيل لجنة من خبراء التاريخ لفحصه

الإثنين 5 أبريل 2021

أكد مصدر مصري مطلع، أنه تقرر وقف مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، الذي كان مقررًا عرضه في شهر رمضان المقبل.



وأشار المصدر، إلى أنه تقرر أيضًا تحميل الشركة المنتجة كافة التكاليف التي أنفقت على العمل حتى الآن.

ولفت إلى أن قرار الوقف؛ نتيجة للكم الهائل من الأخطاء التاريخية التي شهدها البرومو الرسمي للعرض المقررة إذاعته في رمضان المقبل 2021.

من جانبها، أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل الملك، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، وماجد المصري، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد فراج، وسوسن بدر وأمير صلاح الدين.