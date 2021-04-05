هل كانت العيون الخضراء واللحية سبب توقف مسيرة أحمس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف تصوير مسلسل أحمس بترحاب شديد، إذ وصفوا القرار بأنه إيجابي، ويؤكد حرص الشركة على الأمانة التاريخية.

ونشرت شركة سينرجي القرار، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وجاءت تعليقات المتابعين بين الإعجاب بالقرار، والهجوم على الفنان المصري عمرو يوسف بطل العمل.

وكتب متابع: "شكرا لاحترام التاريخ، واحترام رأي الناس، لكن يجب محاسبة المسؤول عن العمل، وفي حالة وجود مخالفات يعد هذا إهدارا للمال العام".

وعلق آخر قائلا: "قرار سليم ومحترم 100%، بالتوفيق دائما أستاذ تامر مرسي"، في إشارة إلى منتج العمل.





فيما انتقد ثالث اختيار عمرو يوسف لتجسيد شخصية أحمس طارد الهكسوس من مصر، معلقا: "كيف تكون شخصية العمل في كتب التاريخ نحيف الجسم، أسمر الوجه، ويتم إسناد البطولة لفنان لا يحمل هذه السمات، لا أعرف سبب الاستعانة بممثل مفتول العضلات، وعيونه خضراء، أثق في أن اللجنة المكلفة بمراجعة العمل سترفضه".





وطالت التعليقات لحية عمرو يوسف التي ظهر بها في الإعلان التشويقي للمسلسل، وكتب أحد المتابعين: "يا ريت عمرو يوسف يخس شوية لأن ده جسم بلطجي مش محارب، يا ريت يحط عدسات بني، ويحلق لحيته".

وكان مسلسل "الملك" تعرض لموجة من الانتقادات، بعدما أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الأول، بسبب ظهور الممثل عمرو يوسف بطل العمل بلحية، وهو يجسد شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس، ومن المعروف تاريخيا أن الملك بدون لحية، لأنه ليس من العامة.

كما طالت الانتقادات أزياء الفنانة ريم مصطفي، والتي جاءت لا تتناسب مع العصر الفرعوني، ووصفها بعض المتخصصين بأنها عصرية جدا.





وبناء على هذه الانتقادات قررت الشركة المنتجة للعمل وقف التصوير، وتشكيل لجنة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرض المسلسل في رمضان المقبل.

مسلسل " الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.



