شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب الكبير على الحجار، على الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق أمس 4 أبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب، قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وسرعان ما حظي المنشور الذى نشره الحجار عبر حسابه، على عدد كبير من التهنئات والاعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه من جميع أنحاء الوطن العربى.



جانب من احتفال على الحجار بعيد ميلاده

ولد الحجار، بحي إمبابة بالقاهرة عام 1984، لأسرة صعيدية الأصل من بني سويف، وكان والده يعمل بالغناء في الإذاعة المصرية قبل مولده، ولكنه ترك عمله؛ بسبب بعض الظروف السياسية في ذلك الوقت، أصبحت حالتهم المادية متعسرة منذ مولده، ولذلك تحمل الحجار المسئولية منذ الصغر، وعمل كـ"صبي مكوجي"، ولكن والدته منعته عندما علمت بالأمر، ثم عاد لينتبه لدراسته وتخرج في كلية التجارة حسب رغبة والده، ولكنه لم يستطع الاستمرار بها فاتخذ أول خطوة في طريقه الفني والتحق بكلية الفنون الجميلة.



على الحجار يحتفل بعيد ميلاده وسط عائلته

وفى لقاءات تليفزيونية سابقة، كشف أسرار شخصية بأن والده إبراهيم الحجار لم يكن يجيد نفاق رؤسائه فى العمل، لذا وجد نفسه بعيدًا عن مهنة الغناء التى عشقها، ليجد نفسه بدون عمل أو مصدر رزق كاف، لذا ذاقت الأسرة مرارة الفقر، مما جعله يفكر فى العمل كصبى مكوجى بمنطقته، لكنه لم يستمر سوى يوم واحد بسبب رفض والدته.

وكشف أن أغنيته الشهيرة "عارفة"، ظلت حبيسة الأدراج لمدة تجاوزت الـ26 عاما، بعدما تم كتابتها لفيلم "سندريلا 2000"، لكن العمل لم يكتمل وتم تقديم الأغنية فى فيديو كليب مخصص لها ونالت شهرة واسعة.