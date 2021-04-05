شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى لـ لميس الحديدى: يوسف شاهين من نعم الله علىّ وأذكره فى صلاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ماجدة الرومى، أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى وكان اللقاء فى قصر القبة، ويذاع على قناة on، إن الفنان الراحل يوسف شاهين له فضل كبير عليها، وإنه لا يذهب من قلبها، وهو من النعم التى أنعم الله عليها بها، ودائما تذكره فى صلاتها مثلما تذكر أهلها، وأن أفضل الأغانى التى غنتها معه "مفترق الطرق"، ولكن لا تستطيع أن تراها خلال الفيلم لأنها تبكى.

وتابعت الفنانة ماجدة الرومى: فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين كان يتنبأ بما سيحدث فى لبنان وفى الوطن العربى كله، ونفس القصة بحذافيرها عشتها بالفعل فى حرب لبنان، ورسالتى للمرأة العربية لا بد أن تهتمى بدراستك ومستواكى الفكرى والعلمى، لا مانع من اهتمامك بشكلك وجمالك، ولكن لا بد أن تكونى على وعى كبير كيف تربى أبناءك وما الذي ستضيفه في حياتهم ودنياهم.

وعن فترة كورونا قالت مكثت في منزلى فى تلك الفترة، وبدأت فى عمل بعض الأنشطة بالمنزل، وتأقلمت على أمل أن ينتهى الموضوع فى أقرب وقت، وبالمناسبة لا أحب السوشيال ميديا إطلاقا.

واختتمت حديثها قائلة: مصر لا تنام وتنبض حبًّا وأدعو الله أن يحميها ويبعد عن حدودها كل شر ومكروه، ولدىّ ثقة كبيرة أن هناك عيونا لا تنام لحمايتها، وبالمناسبة عندما أغنى "أحلف بسماها" أشعر وكأن قدماى تريد أن تطير وتحلق فى السماء.