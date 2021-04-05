شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى للميس الحديدى: رفضت الغناء فى مرفأ بيروت بعد الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ماجدة الرومى، حفلتى فى قصر القبة هى أول حفل أقيمها بعد انفجار مرفأ بيروت، فبعد الانفجار كان صوتى لم يخرج من فمى حتى فى الكلام العادى، ولكنى استنهضت كل قوتى وطاقتى، فكان لا بد أن أقف من جديد، فأنا لست أفضل من شباب لبنان الذى نزل الشوارع بعد الانفجار، فغنيت فى مصر احتراما لدم الشهداء الذين سقطوا وانتصارا للحياة على الموت وللأمل على اليأس.

وأضافت الفنانة ماجدة الرومى، أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، وكانت الاستضافة فى قصر القبة وتم إذاعته على قناة on، أصبحت لدى قناعة أنه لا يوجد قرار بأيدينا، لذا لابد أن تكون أيدينا مترابطة، وهذا يشكل لنا اليوم عبور جسر الموت لطاقة الحب، فلبنان بالفعل حزين، وإذا قلتى لأحد من شعب لبنان صباح الخير يبكى، ولكنه شعب لديه إرادته شعب يستحق أن يعيش ولدىّ إيمان بأن لبنان ستستعيد عافيتها.

ماجدة الرومى



ماجدة الرومى ماجدة الرومى



ماجدة الرومى ولميس الحديدى ماجدة الرومى ولميس الحديدى



ماجدة الرومى ولميس الحديدى ماجدة الرومى ولميس الحديدى



ماجدة الرومى ولميس الحديدى ماجدة الرومى ولميس الحديدى



ماجدة الرومى ولميس الحديدى ماجدة الرومى ولميس الحديدى