شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة باليه أوبرا القاهرة تقدم العرض الشهير دون كيشوت على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة إلى إعادة إنتاج أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية العالمية تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى أرمينيا كامل العرض الشهير دون كيشوت من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى وذلك لمدة أربعة أيام تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6، 7، 8، 9 أبريل على المسرح الكبير.



فريق اوبرا القاهرة الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والإخراج لعبد المنعم كامل والموسيقى لـ لودفيج مينكوس ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الإسبانى ميجول ثربانتس وتدور أحداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الأطوار الذى يحلم بحبيبته دولسينا حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها وإثبات بطولته الزائفة وأثناء الرحلة يلتقى بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجأن له لمساعدتهما فى الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة وتتوالى الأحداث وينجح دون كيشوت فى إقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن حبيبته الغائبة .

فرقة اوبرا القاهرة

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس عام تأسيسها وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسياويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها كسارة البندق ، سبارتاكوس ، بحيرة البجع وغيرها .