شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى لـ لميس الحديدى: دعوتى للغناء فى مصر بمثابة دعوة فرح فى عز الحزن اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر هيبة الوطن العربى وشرف كبير أن أغنى فى قصر القبة وشكرا للرئيس السيسى

قالت الفنانة ماجدة الرومى، أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، وكان اللقاء فى قصر القبة، أحب مصر بشدة، ويعود هذا الحب لأسباب عديدة، أهمها أن مصر بالفعل هى واجهة الوطن العربى وشعبها الطيب، وأشعر أن مصر هيبة الوطن العربى، ولم أتردد لحظة عندما دُعيت للغناء بقصر القبة فكيف أقول لمصر لا، فهى دعوة فرح فى عز الحزن اللبنانى، وشرف كبير أن أغنى فى قصر القبة وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتحه القصر لهذا اللقاء.

وأضافت الفنانة ماجدة الرومى: توجهت إلى الله بالدعاء منذ ولوجها لباب القصر قائلة: "من أول مدخلت على الباب وأنا بقول يا رب احمي مصر يا رب ابعد عنها الأشرار، وابعد عن حدودها كل مكروه، كل إنسان لازم يعمل كده؛ لأن مصر حامية للأرض العربية".

وتابعت: أحب أغنى باللهجة المصرية؛ لأن بها نعومة وسلاسة.

واستطردت: يوم انفجار المرفق كنت في منزلى الذى يبعد كثيرا عنه ولكنه شعرت بزلزال قبل الانفجار بقليل وهذا يعنى أن الإنفجار كان من أسفل.