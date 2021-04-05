شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي لـ سمر يسري: نجم كبير كان وراء حملات الهجوم على مسلسل رجالة البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أحمد فهمى، عن مسلسله "رجالة البيت" الذى عرض في رمضان الماضى، وذلك خلال لقائه مع برنامج "يوم ليك"، للإعلامية سمر يسرى، على قناة الحياة، حيث قال إنه كانت هناك حملات للهجوم على المسلسل من قِبَل فنان وهو صاحب تلك الحملات، ولكن فهمى رفض ذكر اسمه.

وقال أحمد فهمى: "رمضان الماضى حصل مشكلة مع مسلسل رجالة البيت، وأنا ليا حاجات بتنجح وحاجات لا واتعرضت لهجوم كان غريبا وبشكل كبير والهجوم كان قبل عرض العمل، وكانت عليا حملات هجوم كبيرة، وكان صاحب حملات الهجوم دي نجم كبير جدا، ومش بينافسنى وقطعت علاقتي بيه وليس محمد رمضان عشان الناس متقولش أني بتكلم عليه، حد بعيد ومش منافس ليا، وممكن يكون عشان كنت برفض أشتغل معاه في عمل".

وأضاف: "أنا بعيش على طبيعتى قبل وبعد دخولى التمثيل، وبحب أكون على طبيعتى دائما، وفيه فنانين بيكونوا مش على طبيعتهم ودول ببعد عنهم، والمرض والفقر كابوس بالنسبة ليا وأكتر حاجتين يكسروا الإنسان".