اختيار جورج بلاجدن وآنا بوببلويل لبطولة فيلم The Gallery

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على كل من الممثل جورج بلاجدن "Vikings, Versailles" والممثلة آنا بوببلويل "The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch And The Wardrobe"، لبطولة الفيلم الجديد The Gallery، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يعد العمل الجديد The Gallery مشروعا بريطانيا تفاعليا لإثارة الرهائن، حيث يدور العمل حول روايتين، إحداهما تتابع بطلة تدور أحداثها في لندن عام 1981، والأخرى تتبع بطل الرواية الذي تدور أحداثه في لندن عام 2021، وكلاهما يصور أمين معرض فني محتجز كرهينة من قبل رسام بورتريه يهدد بالانفجار.

يأتي المشروع من المخرج والكاتب بول رشيد، الذي أخرج العام الماضي الكوميديا ​​الرومانسية التفاعلية Five Dates، التي لعبت دور فيها الممثلة مانديب جيل وممثلة الفايكنج جورجيا هيرست.

سيتم الانتهاء من تصوير الفيلم الجديد بـ حلول أكتوبر 2021، وتم تصوير بعض من لقطات العمل في خلال شهرى فبراير ومارس من العام الجارى، حيث يهدف منتجى العمل من طرح نسختين منفصلتين من العمل، واحدة منهم يتم استخدامها للمشاركة بالمهرجانات المختلفة، وواحدة أخرى يتم طرحها للجمهور.

يشمل طاقم الممثلين أيضًا ريبيكا روت (The Queen’s Gambit)، وشانون تاربيت (Beast)، وفينتي بالوغون (I May Destroy You)، وكارا توينتون (Eastenders).