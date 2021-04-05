أول تعليق من المراجع التاريخي لمسلسل "الملك" بعد قرار إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الباحث والمؤرخ أحمد السنوسي، المراجع التاريخي لمسلسل "الملك" على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف العمل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.

وقال السنوسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "السيناريو الذي كتبه خالد دياب مختلف تماما عن رواية (كفاح طيبة) لنجيب محفوظ، والرواية نفسها حينما نُشرت تعرضت لانتقادات حادة".

أضاف: "المسلسل يُظهر أحمس على أنه مقاتل مصري يواجه الهكسوس ويدافع عن مصر، وما كان يُهمني في هذا المسلسل هو إبراز دور الجيش المصري وأحمس المقاتل العظيم محرر مصر من الهكسوس وليس أحمس الملك".

تابع: "جميع مصادرنا حول أحمس جاءت من مقبرتين، أحمس بن إبانا، وأحمس بن نخبت، والمقبرتان يتحدثا عن الأحداث الحربية لا عن أحداث اجتماعية ولا عن عائلة أحمس، ولا يوجد مصادر موثقة لأن فترة الهكسوس من أحلك فترات التاريخ المصري".

واصل: "إحنا منعرفش أي حاجة عن أحمس على الإطلاق، ولولا مقبرتي أحمس بن إبانا، وأحمس بن نخبت، مكنش سمعنا حاجة عن حروب أحمس ولا عن الملك أحمس نفسه".

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس من مصر، للأديب نجيب محفوظ.