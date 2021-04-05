بعد إبهاره العالم في احتفالية نقل المومياوات الملكية.. من هو المايسترو نادر عباسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حصد المايسترو نادر عباسي على إشادات الجمهور، واستطاع أن يلفت أنظار العالم خلال احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن نادر عباسي:

- من مواليد القاهرة 8 سبتمبر 1963.

- حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" لآلة الفاجوت في عام 1985.

- حاصل على بكالوريوس تأليف موسيقي من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار عام 1986.

- حصل على بكالوريوس من كونسرفتوار جينيف للغناء الأوبرالي عام 1992.

- حصل على دبلوم في قيادة الأوركسترا من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفوني بفرنسا 1999.

- يحمل الجنسية السويسرية بجانب جنسيته المصرية.

- تقلد العديد من المناصب أهمها عازف "فاجوت" أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 1986.

- عمل كمغن أوبرالي في أوبرا جنيف بسويسرا من عام 1992 وحتى عام 2001.

- تقلد المايسترو العديد من المناصب أهمها: عازف فاجوت أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 1986، ولأول لأوركسترا جنيف للحجرة "سويسرا" 1987 حتى 1992.

-عمل عازف فاجوت أول للمجموعة الصوتية والأركسترالية لوزان "سويسرا" ميشيل كوربو 1989 حتى 1995.

- كما عمل مغني أوبرالي في أوبرا جنيف بسويسرا من عام 1992 إلى 2001.

- تقلد منصب القائد الأساسي لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2001 حتى عام 2011، والقائد الأساسي لأوركسترا السلام بفرنسا من عام 2004.

- عمل عضوا في لجنة التحكيم للمسابقة العالمية للغناء الأوبرالي بالسويد من عام 2008 حتى 2013.

- قاد العديد من الأوركسترا العالمية، أهمها مارسيليا الفيلهارموني، بوردو الفيلهارموني، السلام فرنسا، وأوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا

- في عام 2002 بدأ التعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، وقدما الكثير من الحفلات الكبرى داخل مصر وخارجها.

- حصل على عدد من الجوائز أبرزها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 وعام 1982، الجائزة الأولى للتأليف لموسيقى الحجرة عام 1986 من المجلس الأعلى للثقافة، الجائزة الخاصة للأداء الموسيقي لمسابقة المؤلف الموسيقي موتسارت في جنيف عام 1992.