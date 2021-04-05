شكرا لقرائتكم خبر عن عازفات أوركسترا موكب المومياوات يكشفن كواليس الحفل مع لميس الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة on، بعضا من عازفات أوركسترا موكب المومياوات الملكية "رضوى البحيرى وتقى عبد الرحمن وميرنا سرور وسلمى سرور" وكذلك المايسترو نادر عباسي.

وقالت رضوى البحيرى إن المايسترو نادر عباسى هو أول من أعطاه الفرصة بتقف فى أوركسترا وهى تعمل معه منذ 15 عاما، وإنها تحب آلة التيمبانى؛ لأنها تشعر بتحدٍّ في عزفها، ومن أروع التعليقات التى جاءت لها "أنتى الملكة 23".

وقال المايسترو نادر عباسي، تعرّفت على سلمى سرور من خلال حفل كنت سأقدمه وحينها قالوا لى إن هناك شابة صغيرة تعزف كمانجة، وعندما رأيتها تعزف شعرت بأنها كبيرة وخبرتها عظيمة، واندهشت منها، وبعد الحفلة كلمنى هشام نزيه وسألنى عنها، وصمم أن يكتب لها صولو في الموكب الذهبي وقد كان.

ومن جانبها أكدت سلمى سرور أنها لم تخف في الحفل ولم تشعر بالقلق، ولكنها قامت بخلع نظارتها وبدأت العزف وعيناها مغمضتين.

وقالت تقى عبد الرحيم، لم أصدق أنه سيأتى يوما ويتحدث عنى السوشيال ميديا، وأن يقارنوا شكلى بالقدماء المصريين، وكان شرفا كبيرا لى أن يضعوا صورة من جدران المعابد بجانب صورتى، وكان أبى الفنان الراحل على عبد الرحيم دائما يرى أننى سيعرفنى الجميع وسأصبح مشهورة، وكنت أرى أن ذلك لن يحدث إلى أن حدث الحفل، وكنت أتمنى أن يكون أبى موجودا.