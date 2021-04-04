“بنت السلاطين”.. أحلام تُهدي السيدة الجليلة أغنية في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أهدت النجمة الإماراتية أحلام السيدة ​عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية​، زوجة سُلطان عُمان ​هيثم بن طارق​، أغنية “بنت السلاطين – شمس السلطنة”، بمناسبة عيد ميلادها.

الجليلة عهد البوسعيدي حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

الأغنية من كلمات الشاعر حسان العبيدلي، وألحان الملحن ماجد المخيني، وتوزيع هشام السكران.

وعبّرت أحلام عن محبتها للسيدة عهد من خلال هذه الأغنية، وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “من بنت الامارات اهدي السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها .. كل عام ودمتي لعُمان الام الحنون – بنت السلاطين/ شمس السلطنه يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد” جوهره حرّه من الكنز تليد جدّك امعرب ولاهلك في عُمان حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد”.

كلمات الأغنية:

يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد”

جوهره حرّه من الكنز تليد

جدّك امعرب ولاهلك في عُمان

حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

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يا الجليله..يا الجليله .. قَدْر واخلاق وسموّ

عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ

“هيثم” الوافي ونجلك “ذي يزن”

عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ

يا الجليله.. قَدْر واخلاق وسموّ

عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ

“هيثم” الوافي ونجلك “ذي يزن”

عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ

دام عزك يا عزيزه في المقام

يا عهَد بنت السلاطين الكرام

:: دام عزك يا عزيزه في المقام

يا عهَد بنت السلاطين الكرام

لي بنوا .. لي بنوا .. للسلطنه مجدٍ أكيد

سادةٍ من ذخر سادات وإمام

يا ”عهَد” .. يا عهد.. تاجك سلايل ”بوسعيد“.. بوسعيد

جوهره حرّه من الكنز تليد

جدّك امعرب ولاهلك في عُمان

حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد”

جوهره حرّه من الكنز تليد

جدّك امعرب ولاهلك في عُمان

حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

يا السنا الوضّاح يا نور المكان

يحفظك ربي على طول الزمان

درةٍ للتاج والعقد الفريد

تبتسم من نور طلّتها عُمان

يا السنا الوضّاح يا نور المكان

يحفظك ربي على طول الزمان

درةٍ للتاج والعقد الفريد

تبتسم من نور طلّتها عُمان

حبنا لك حب صادق نعلنه

والقلوب تبوح قبل الألسنه

حبنا لك حب صادق نعلنه

والقلوب تبوح قبل الألسنه

يا جليلة .. يا جليلة .. عسى عزك يدوم

شمعة السلطان.. شمس السلطنه

يا عهد .. يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد”

جوهره حرّه من الكنز تليد

جدّك امعرب ولاهلك في عُمان

حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد