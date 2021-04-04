سوسن بدر تحتل الترند بسبب عدم مشاركتها في حفل نقل الموميات الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدر خبر عدم مشاركة الممثلة المصرية سوسن بدر في احتفال موكب نقل المومياوات الملكية بالقاهرة الترند اليوم الأحد، ووضع الجمهور من التأويلات واستغرب عدم مشاركة سوسن في حدث مهم كهذا في مصر، وهي أكثر من يملك الشكل الفرعوني بمظهرها.

وقبل الاحتفالية التي أجريت مساء أمس السبت، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشاركة سوسن بدر إلا أنها نفت هذه الأنباء.

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الممثلين منهم حسين فهمي، منى زكي، يسرا، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، وغيرهم.

واستقبلت المومياوات خلال الحفل استقبالًا عسكريًا بإطلاق 21 طلقة تشریفیة بالمتحف القومي للحضارة المصریة بالفسطاط، وإضاءة على طول خط السير الذي شهد تطويرًا كبيرًا بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب بداية من ميدان التحرير وحتى الفسطاط.