تيم حسن ينشر صورة من ايام الدراسة تجمعه بـ باسل خياط وقصي خولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعاد النجم السوري تيم حسن نشر صورة قال ان صديقه سامر شقير هو من نشرها على حسابه على “فيس بوك” وهي من ايام الزمان الحلو وجمعته بـ قصي خولي و باسل خياط وقال على ذمته : “بهاليوم تقلعنا من المعهد لان رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما … وكان ممنوع نطلع من المعهد ونترك الدروس ..“.

وتابع “خلصنا من السينما وقررنا نروح لعند باسل على قدسيا ، نزلنا بدمر لناخذ اكل … ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم واكلنا اللي فيه النصيب “.

واضاف “هاي صورتنا بعد ما وصلنا … مش معروف زعلانين او فرحانين ، جوعانين او شبعانين مقهورين او مروقين “.

من جهته، قصي خولي علّق قائلًا: “احلى واجمل الايام يا ابو الورد وسلام لسامر الحبيب من خلالك ابوسمرة اشتقتلك وساقنا لسهرات الغيتار والشاي عندك وسلام لأبو الشمس وموفقين يا شباب ويا رفقات واخوات الصبا”.