فن ومشاهير

تيم حسن ينشر صورة من ايام الدراسة تجمعه بـ باسل خياط وقصي خولي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعاد النجم السوري تيم حسن نشر صورة قال ان صديقه سامر شقير هو من نشرها على حسابه على “فيس بوك” وهي من ايام الزمان الحلو وجمعته بـ قصي خولي و باسل خياط وقال على ذمته : “بهاليوم تقلعنا من المعهد لان رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما … وكان ممنوع نطلع من المعهد ونترك الدروس ..“.

وتابع “خلصنا من السينما وقررنا نروح لعند باسل على قدسيا ، نزلنا بدمر لناخذ اكل … ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم واكلنا اللي فيه النصيب “.

واضاف “هاي صورتنا بعد ما وصلنا … مش معروف زعلانين او فرحانين ، جوعانين او شبعانين مقهورين او مروقين “.

من جهته، قصي خولي علّق قائلًا: “احلى واجمل الايام يا ابو الورد وسلام لسامر الحبيب من خلالك ابوسمرة اشتقتلك وساقنا لسهرات الغيتار والشاي عندك وسلام لأبو الشمس وموفقين يا شباب ويا رفقات واخوات الصبا”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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