أحمس خارج رمضان.. الانتقادات توقف مسلسل عمرو يوسف عن طارد الهكسوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" بمصر، إن الشركة قررت وقف مسلسل "الملك"، الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف.

وأكد "صالح" أن الشركة ققرت تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل، ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.



وصرح مصدر من فريق العمل لـ"الخليج 365" بأن التصوير كان مستمرا حتى مساء السبت، بمحافظة الفيوم، وأن أسرة العمل فوجئت بقرار الشركة المتحدة.





وكان المسلسل تعرض لموجة من الانتقادات، بعدما أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الأول، بسبب ظهور الممثل عمرو يوسف بطل العمل بلحية، وهو يجسد شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس.

ومن المعروف تاريخيا أن الملك بدون لحية، لأنه ليس من العامة، كما طالت الانتقادات أزياء الفنانة ريم مصطفي، والتي جاءت لا تتناسب مع العصر الفرعوني، ووصفها بعض المتخصصين بأنها عصرية جدا.

مسلسل " الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.