شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: حفل المومياوات أصعب ما قدمت وأيقنت فخامة الحدث بدخولى المتحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب، إن حفل المومياوات الملكية كان أصعب حفل قدمته، فعلى الرغم من أنى غنيت أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من قبل، إلا أن هذا الحفل كان مختلفا، ويكمن اختلافه فى أن العالم كله كان يشاهده، ولم أتوقع فى البداية فخامة الحدث، ولكن أيقنت تلك الفخامة بمجرد دخولى المتحف.

وأضافت الفنانة نسمة محجوب، أثناء استضافتها مع المايسترو نادر عباسي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة on: قررت أن أظهر فى الحفل بالشعر الكيرلي، على الرغم من اعتراض البعض في البداية، ولكنى رأيت أنه جزء من شخصيتى، كما رأيت أن المصريين القدماء كان منهم شعره أشبه بالكيرلى.

وتابعت: أعرف ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم قبل الحفل ونحن أصدقاء، وهذا الأمر جعلنا روحا واحدة جميلة، وبالحفل لم أشعر أننا أقل من أى مكان فى العالم.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".