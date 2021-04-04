شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يجرى عملية فتاء ويعلق: "الحمد لله".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم شريف منير، عملية فتاء، حيث كشف عن ذلك من خلال صورة له داخل أحد المستشفيات على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال: "عملية فتاء على الماشي كده الحمد لله"، وانهالت التعليقات بالدعاء له وإتمام شفائه على خير.





ويشارك النجم شريف منير في فيلم "السرب"، المقرر طرحه بدورالعرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



شريف منير

وتناول البرومو التي طرحته شركة سينرجى، فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من إنتاج شركة سينرجى من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغنى.