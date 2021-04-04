شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم عن موكب المومياوات الملكية: حدث كبير ولأول مرة نراه فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نيللي كريم، بعد مشاركتها في تقديم موكب المومياوات الملكية، إنها استرجعت ذكريات عملها ضمن تقديم "أوبرا عايدة" في الأقصر، موضحة أن الحدث كبير، ولأول مرة نراه في العالم، متابعة: إننا على كل المستويات فخورون بالحدث، ونفسي يتكرر، عندنا ثقافة وفن وحاجات كثير مصر تقدر تعملها".

وأضافت الفنانة نيللى كريم، خلال برنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى، أن مسلسل "ضد الكسر" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك لا يوجد به نكد، لأنه يقدم نموذج الست القوية.

وأوضحت الفنانة نيللى كرم، أنه خلال تصويرها اليوم في شبرا، وجدت فرحة الجميع، وشعورهم بالفخر بسبب حفل المومياوات الملكية.