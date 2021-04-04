شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسي: تعمدت التنوع فى اختيار الأصوات المشاركة بالحفل ليظهر للعالم قدرات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو نادر عباسى أثناء لقائه فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: "قدمت العديد من الحفلات فى حياتى ولكن تلك الحفلة كانت الأصعب لأنها كانت حمل غير طبيعى فلأول مرة فى التاريخ يكون هناك موكب معه أوركسترا لايف وكل منهم فى مكان مختلف، فبالفعل كانت مسئولية صعبة بالنسبة لى وبالنسبة لفريق العمل.



برنامج كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة

وتابع المايسترو نادر عباسى، بروفات الحفل بدأت منذ أربع شهور وقمنا بعمل بروفتين نهائيتين فقط قبل الحفل لأننا لم نستطع قفل الشوارع من 1 إلى 4 صباحًا إلا يومين، والطبيعى أن العازفين يكون أمامهم المسرح ولكن مسرحنا أمس كان البلد كلها، وأضاف، قصدت وضع الكثير من البنات العازفين كى يرى العالم أن مصر بها فنانات حقيقين لأن الكثير لا يعرف مصر الحقيقية فتلك البنات بالفعل عازفات عالميات.



المايسترو نادر عباسى المايسترو نادر عباسى

وأضاف نادر عباسى، الأوركسترا تكونت من 100 عازف و90 كورال، والحقيقة أنا منبهر بهشام نزيه منذ زمن لأنه مختلف ولديه فكر ولديه الكثير، وأنا من أخترت فكرة الغناء باللغة المصرية القديمة لأنى أصابتنى الغيرة عندما قدمت أمريكا أغنية باللغة المصرية القديمة وشعرت أننا أولى بذلك ولابد أن نقدم ذلك، وقصدت كذلك تنوع الثلاث أصوات نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم وريهام سليم فهم ثلاثة أصوات مختلفة ليرى العالم قدرات المصرين .

المايسترو نادر عباسى بارع فى الموسيقى الكلاسيكية، وله أسلوبه الخاص والمميز الذى يعرفه به الجمهور ويتفاعل معه يتحرك تصفيقا وصمتا، وفقا لإشارة من يده أو إيماءة من عصاه، اسمه لمع فى العديد من المحافل الموسيقية الدولية، تقلد الكثير من المناصب حتى وصل لقائد الأوركسترا فى دار الأوبرا المصرية وأوركسترا السلام فى فرنسا، هو الموسيقار نادر عباسى، قائد أوركسترا "أوبرا القاهرة"، و"أوركسترا السلام" فى فرنسا، الذى قاد حفل الفنان عمر خيرت على مسرح "مارينسكى"، المتواجد بمدينة بطرسبرج الروسية، والذى أقيم به عروض للأوبرا والأوركسترا والباليه، أشهرهم "البولشوى" وكسارة البندق" و"بحيرة البجع".