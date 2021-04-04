شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحتفل بعيد زواجها الرابع: عدوا بسرعة قوى وماحستش بيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة كارمن سليمان، بعيد زواجها الرابع، الذى يوافق اليوم، بصورة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرا فيها وهما يحتضنان بعضهما، وكتبت قائلة: "عيد زواج سعيد يا رفيق دربي، أربع سنين عدوا على جوازنا بسرعة قوي ماحستش بيهم، كل سنة وأنت كل حاجة في حياتي وكل سنيني اللي جاية في عمري إن شاء الله، بحبك".

وسرعان ما حرص مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان، على الاحتفال بذكرى زواجهما بنشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصى تجمعهما، وكتب قائلاً: "عيد زواج سعيد كوكتي، أربع سنين عدوا والعمر كله قدامنا إن شاء الله، بحبك يا كوكي يا حلو أنت يا حلو".

وكانت قد طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تعبت أشكى" باللهجة الخليجية، من كلمات نهار وألحان بنت الكويت وتوزيع براك المطوع مكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية "تعبت اشكي لك أوجاعي وهمومي ونار حرماني أنا أعاني في حبي معك ومعاكم ضاعت أيامي، تعبت ولا بقى بي حيل دخيل الله كفايه ويل حضنت دموعي وآلامي أنا ما بي أقضي الليل، أشيل هموم هالدنيا وأسامر في الهوا دمعة والوم الوقت وألومك، ويعاندني العمر لحظة .