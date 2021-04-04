على سرير المرض في المستشفى.. شريف منير يجري عملية جراحية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان شريف منير، عن إجرائه عملية فتاق في المستشفى الجوي.

ونشر منير، صورة له على سرير المرض بالمستشفى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"؛ وعلّق: "عملية فتاق على الماشي كده.. الحمد لله".

ووجه الشكر للطبيب الذي أجرى له الجراحة، وكذلك للمستشفى الجوي، مختتما: "فعلا.. تحيا مصر".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي في رمضان 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث العمل حول "غالية" (ياسمين عبد العزيز) التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور "عبدالله" (شريف منير) فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل "مراد" (كريم فهمي) صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.