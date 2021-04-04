كيف علّقت لميس الحديدي على إيقاف مسلسل "الملك"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

وقالت الحديدي خلال حلقة اليوم الأحد من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إنه قرار مهم ومحترم ومسؤول، مقدمة الشكر إلى المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار كونه استماع لملاحظات المتخصصين ووضعها في الاعتبار.

تابعت: "هذا قرار يدل على احترام آراء المتخصصين، فلا يمكن أن يكون لدولة بحجم مصر استطاعت بالأمس تقديم سيمفونية نجاح شهد لها العالم في احتفالية موكب المومياوات بكافة تفاصيلة الدقيقة التي لم يكن بها خطأ؛ أن تعرض مسلسل في أعقاب ذلك يحكي جزء من تاريخ مصر لقاهر الهكسوس أحمس ويحوي في ذات الوقت أخطاء درامية".

أكدت أن الهدف ليس تقديم عملا دراميا فقط رغم إنتاجه الضخم وبه إنفاق وإنتاج عالٍ، لكن لا يمكن أن تقبل الدولة خطأ في تاريخها.

وكشفت أن هدف القرار بإيقاف المسلسل أن يكون المسلسل دقيقا ويليق بالدولة لأنه يحكي قصة أحد عظام مصر وهو أحمس الأول قاهر الهكسوس.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس من مصر، للأديب نجيب محفوظ.