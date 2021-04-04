"ظهر بعض اللغط".. أول رد من "المتحدة" على قرار إيقاف مسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال حسام صالح، المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "الملك" تحت الدراسة في الوقت الحالي.

وتابع صالح، ببرنامج "حضرة المواطن": "هذا العمل تحت الدراسة في الوقت الحالي.. ظهر بعض اللغط، وطبعًا الشركة المنتجة لها رأي أن الدراما لا تُجسد التاريخ، ولا تقوم بالتأريخ، وإنما تعبر عن المشاعر الموجودة في هذه الفترة.. وهذا العمل تحديدًا يتم مراجعته في الوقت الحالي".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك أحمس"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.