بعد إيقاف المسلسل.. أول تعليق لياسين السقا على "الملك أحمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان الشاب ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا، التعليق على قرار إيقاف تصوير مسلسل "الملك" الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر ياسين، صورة له من كواليس العمل تجمعه ببطل المسلسل الفنان عمرو يوسف والمخرج حسين المنباوي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا واثق في إنه ربنا عمره ما هيضيع مجهودنا أبدًا، وأنا فخور إني جزء من هذا العمل المشرف، وفخور إن أنا بشتغل مع أستاذ عمرو يوسف والأستاذ حسين المنباوي وجميع الفنانين المشركين في العمل وربنا كبير".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك أحمس"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.