رامز جلال يطرح بوستر برنامجه الجديد في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه في شهر رمضان 2021.

ونشر رامز البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. قريبا إن شاء الله.. رمضان ٢٠٢١".

رامز جلال ظهر في البوستر وهو يحمل في يده فانوس رمضان، وينظر لأسفل، ويرتدي نظارة، كما ظهر بقصة شعر مختلفة باللون الأحمر، كلون الملابس التي يرتديها في البوستر.

ولم يكشف بوستر برنامج رامز جلال الجديد عن اسمه، ويأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويعرض على قناة MBC مصر.

وكان قد انتشر خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقا دعائيا، نُسب لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2021 على شاشة "MBC مصر".

ويظهر رامز على البوستر فوق ظهر حيوان مفترس، ويطارده مجموعة من مصاصي الدماء، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيحمل اسم "رامز مريض نفسي".

وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر"، موضحا: "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".

ومن المقرر أن يتم كشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، في مؤتمر صحفي ككل عام، بالإضافة إلى خطة مجموعة "MBC" في شهر رمضان 2021.