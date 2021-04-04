هل يعرض في رمضان؟ مصير مسلسل "الملك أحمس" بعد إيقاف تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

جدل كبير أثاره مسلسل "الملك أحمس" خلال الفترة الماضية قبل إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف العمل الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

انتقادات وجهت للعمل

وتعرض المسلسل لانتقادات عبر مواقع التواصل بعد الكشف عن بوسترات أبطاله وطرح الإعلان الرسمي للعمل، وخاصة فيما يتعلق بالأزياء المستخدمة والمراجعة التاريخية للعمل، وذلك قبل إعلان وقفه.

مصير المسلسل

تلك الانتقادات استدعت الشركة المتحدة، لإصدار بيان رسمي مساء الأحد، كشفت خلاله عن تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وهذه اللجنة هي التي ستحسم مصير المسلسل المثير للجدل.

ووفقا للبيان فإن اللجنة من المقرر أن تشاهد المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي فيه بموضوعية ومهنية.

هل يعرض في رمضان؟

كما ألمح البيان الصادر عن الشركة المتحدة، أن المسلسل قد لا يعرض في رمضان 2021، إذا رأت اللجنة ذلك.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.