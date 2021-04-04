رسميا.. إيقاف تصوير مسلسل "الملك أحمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي وعبد الفتاح العجمي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك أحمس"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.