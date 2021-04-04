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كيف جاء تصريح محمد صلاح عن “الإنتقام” من راموس؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 57 دقيقة

محمد صلاح

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، عن الجدل الدائر حول فكرة انتقامه من لاعب نادي سيرجيو راموس، خلال المباراة التي ستجمع بين ليفربول والملكي، في ربع نهائي ، الثلاثاء المقبل.

وقال صلاح في حوار لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه يرفض فكرة الانتقام من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، وذلك في إشارة لما فعله راموس خلال شارك صلاح مع ليفربول أمام ريال في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث تعرض صلاح لإصابة خطيرة على مستوى الكتف بعد احتكاك مع راموس، وغادر النجم المصري الملعب بعد تلك الإصابة وخسر ليفربول المباراة 1-3.

وأوضح صلاح أن هذه المباراة أصبحت من الماضي، وقال: “الآن أفكر في الفريق، وجميع اللاعبين في حالة تركيز، ويريدون الفوز فقط، ما سيحدث في المباراة المقبلة لن يغير ما حدث عام 2018”.

وأعلنت، في مارس/آذار الماضي، نتائج قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تُسحب في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى دور الثمانية كل من: ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وبورتو (البرتغال).

وأسفرت القرعة عن الآتي:

مواجهات ربع النهائي

المباراة الأولى: مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند.

المباراة الثانية: بورتو × .

المباراة الثالثة: بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.

المباراة الرابعة: ريال مدريد × ليفربول.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه، فيما يستضيف الفريق الثاني لقاء الإياب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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