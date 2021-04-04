لن تصدقوا أعداد السجائر التي استُهلكت في مصر خلال شهر آذار!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الشركة المصرية للدخان “إيسترن كومباني”، اليوم الأحد، عن عدد السجائر التي دخنها المصريون خلال شهر مارس/آذار المنصرم.

وقالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية بحسب وسائل إعلام مصرية بينها “اليوم السابع” و”المال”، إنها أنتجت 7 مليارات سيجارة محلية في شهر مارس، وهو أعلى من آخر رقم إنتاجي بنحو 10%.

وأوضحت الشركة أن أرقام بيع السجائر المحلية، الشهر الماضي، حققت أعلى رقم بيعي في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة وبنسبة تزيد عن 20%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، وبلغت 4.211 مليار جنيه في الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، بنسبة نمو قدرها 6% على أساس سنوي، وزيادة 6.5% على أساس ربع سنوي، وهو ما انعكس على صافي الربح والذي بلغ 1.375 مليار جنيه بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، و18% على أساس ربع سنوي.

وأرجعت الشركة نجاحها الإنتاجي والبيعي والربحي إلى تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجاتها ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.