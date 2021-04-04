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لن تصدقوا أعداد السجائر التي استُهلكت في مصر خلال شهر آذار!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سجائر

كشفت الشركة المصرية للدخان “إيسترن كومباني”، اليوم الأحد، عن عدد السجائر التي دخنها المصريون خلال شهر مارس/آذار المنصرم.

وقالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية بحسب وسائل إعلام مصرية بينها “اليوم السابع” و”المال”، إنها أنتجت 7 مليارات سيجارة محلية في شهر مارس، وهو أعلى من آخر رقم إنتاجي بنحو 10%.

وأوضحت الشركة أن أرقام بيع السجائر المحلية، الشهر الماضي، حققت أعلى رقم بيعي في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة وبنسبة تزيد عن 20%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، وبلغت 4.211 مليار جنيه في الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، بنسبة نمو قدرها 6% على أساس سنوي، وزيادة 6.5% على أساس ربع سنوي، وهو ما انعكس على صافي الربح والذي بلغ 1.375 مليار جنيه بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، و18% على أساس ربع سنوي.

وأرجعت الشركة نجاحها الإنتاجي والبيعي والربحي إلى تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجاتها ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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