بالصورة: تيم حسن يستذكر قصة تسربه من الدراسة برفقة باسل خياط وقصي خولي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 6 ساعات

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 5:19 مساءً

نشر الفنان السوري تيم حسن صورة نادرة له مع نجوم آخرين، قال إنهم “تقلعوا من المعهد أثناء الدراسة”.

وقال الفنان السوري عبر حسابه على موقع إنستغرام، إن الصورة التي تجمعه مع الفنانين، باسل خياطـ وقصى خولي، وسامر شقير، تعود لأيام الدراسة.

وتابع تيم حسن، إن الصورة ذكرته بتسربهم سرا من المعهد لحضور مهرجان سينمائي، في وقت كان فيه “الخروج من المعهد ممنوعا”.

وأضاف لا أعرف إذا كنا في هذه الصورة “جوعانين أو شبعانين، أو مقهورين، أو مروقين”.